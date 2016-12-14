قرار الجامعة بخصوص لاعب الوداد شيكاطارا

عُقدت، اليوم الأربعاء، جلسة للجنة القوانين والأنظمة بالجامعة ترأسها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى جانب رئيسها الفعلي حسن الفيلالي، وذلك للنظر في الاعتراض الذي تقدم به فريق اتحاد طنجة ضد لاعب الوداد شيكاطارا.

وأكد السيد حسن الفيلالي أن ملف شيكاطارا محسوم فيه وأن اللاعب النيجيري مؤهل للعب بالبطولة المغربية وأن اعتراض اتحاد طنجة مبني على مجرد احتمالات وفرضيات لا أساس لها من الصحة. وكدليل على قانونية وضعية شيكاطارا أطلع الفيلالي رئيس اتحاد طنجة عبد الحميد ابرشان على وثيقة تؤكد على لعب شيكاطارا 11 مباراة دولية عكس ما يظهر على الوثيقة التي تقدم بها الفريق الطنجي، والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. الوثيقة المذكورة حامت حولها وحول مصدرها عدة شكوك نظرا لبعض الأخطاء الواردة فيها.

وأكد الفيلالي أيضا أن لا الجامعة ولا الوداد يمكنهما السقوط في مثل هذا الخطأ، ووجه كلامه لرئيس اتحاد طنجة بأنه لا يجب التعامل بالانتقائية مع ملف الاجانب واذا كان يريد التحري في أمر شيكاطارا فالتحري يجب أن يطال جميع اللاعبين الأجانب بما فيهم لاعبي اتحاد طنجة.

هكذا يتم قفل موضوع شيكاطارا الذي أسال مدادا كثيرا قبل قدومه للمغرب وبعد قدومه، والغريب في هذا الملف أنه قبل اعتراض اتحاد طنجة، كانت أخبارا تروج حول امكانية لعبه لهذا الفريق كمعار لعدم فرضه لرسميته داخل فريق الوداد.

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