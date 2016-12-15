تعرف أكثر على كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو اللاعب الأشهر عالمياً الذي جمع في سنوات قليلة منذ انطلاق مشواره الكرويّ العديد من الألقاب والجوائز محطماً أرقاماً قياسيّة للاعبي العالم عبر التاريخ.

كريستيانو رونالدو ليس فقط حاصد الجوائز والألقاب لكنّه أحد أصحاب المهارات الخارقة الذي يعرف كيف يتنزع هتافات جمهور كرة القدم في كل مكان حول العالم ولما لا وهو اللاعب الأكثر تهديفاً منذ بداية القرن الحالي!!

طفولته ونشأته

ولد كريستيانو رونالدو في الخامس من شهر فبراير عام 1985 م في دولة البرتغال وحصل على اسمه بسبب حب والده الشديد للرئيس الأمريكي “رونالد ريجان”.

بدأ كريستيانو رونالدو لعل كرة القدم في عمر الثامنة تقريباً لأحد أندية الهواة التي كان يدربها والده لكنه بعد عامين فقط شق طريقه إلى الاحتراف عندما وقع أول عقوده مع نادي “ناسيونال ماديرا” المحلي الذي كان بوابته الذهبية للانتقال إلى نادي “سبورتينغ لشبونة” البرتغالي.

كان كريستيانو رونالدو صفقة ناجحة لناديه الجديد حيث لعب الشاب الصغير لفرق جميع الفئات السنية للنادي (تحت 16، تحت 17، تحت 18، الفريق ب، الفريق الأول) في نفس الوقت بالإضافة إلى تألقه مع منتخب البرتغال للشباب في بطولة الأمم الأوروبية تحت 17 سنة 2002م.

...

مفاجأة غير سارة

لم يكد “كريستيانو رونالدو” يجد طريقه إلى الشهرة حتى فوجئ بمفاجأة غير سارة تقف عقبة أمام طريق استكمال حلمه إذ بدأ الشاب الصغير بالشعور بالإعياء والجهد وهو في سنّ الخامسة عشر وقد شخصت الحالة طبياً بأنها “تزايد في سرعات نبضات القلب” الأمر الذي هدد باعتزاله اللعب مبكراً.

تدخلت عدة جهات وشخصيات نافذة في محاولة لإنقاذ “الثروة القومية” للبرتغال وتم إجراء جراحه عاجلة للفتى الصغير ليعود بعدها إلى ممارسة الرياضة بنجاح.

قصة اختيار القميص رقم “7”

عندما انتقل “”كريستيانو رونالدو” إلى مانشستر يونايتد بعقد قدر بـ15 مليون يورو بعد موسم 2002-2003م طلب في البداية القميص رقم 28 وهو الرقم الذي كان يرتديه مع نادي سبورتينغ لشبونة معللاً ذلك بأنه لا يريد ضغوطات توقعات ومراهنات الجماهير المرتبطة بالرقم “7” الذي ارتداه أفضل اللاعبين وأشهرهم في النادي مثل جورج بست، براين روبسون، إريك كانتونا، وأخرهم ديفيد بيكهام، لكن نظرة المدير الفني أليكس فيرغسون الثاقبة جعلته يرفض إعطاؤه هذا الرقم المهمش، حيث رأى فيه صورة نجم المستقبل واصر على إعطائه القميص رقم 7.

ذكر رونالدو في حديث له لاحقاً: “بعد انضمامي، طلب المدرب أي رقم أريد. قلت 28.’ لكن فيرغسون قال: ‘لا، أنت تسير لتكون حامل رقم (7). والقميص الشهير كان مصدرا إضافيا للحافز. اضطررت أن اترقى إلى مستوى هذا الشرف”.

مسيرته مع مانشستر يونايتد

كان موسم 2006-2007 م هو ذروة تألقه مع نادي مانشستر يونايتد حيث كسر حاجز 20 هدف وحصل فيه على لقب الدوري الأول له مع نادي مانشستر يونايتد. في نوفمبر وديسمبر 2006، حصل رونالدو على التوالي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصبح بذلك ثالث لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يحصل على الجائزة مرتين متتاليتين بعد دينيس بيركامب سنة 1997 وروبي فاولر سنة 1996.

سجل هدفه 50 مع نادي “مانشستر يونايتد” ضد جاره “مانشستر سيتي” يوم 5 مايو 2007 والذي جعل اليونايتد يفوز بلقب الدوري الممتاز الأول منذ أربع سنوات مضت، مما جعله يحصل مرة أخرى على جائزة أفضل لاعب شاب في نهاية السنة.

في 19 مارس 2008، قاد كريستيانو رونالدو ناديه “مانشستر يونايتد” للمرة الأولى في مسيرته في تحقيق الفوز على ضيفه بولتون حيث سجل هدفي الفوز؛ هذان الهدفان أضيفا إلى أهدافه 33، مما جعله يحطم الرقم القياسي الذي كان يحمله جورج بست منذ 40 عاما بمجموع يقدر بـ32 هداف في موسم 1967-1968.

كما سجل كريسيتيانو هدفين يوم 29 مارس على نادي أستون فيلا وانتهت برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 35 هدف في مجمع مشاركاته المحلية والأوروبية كأساسي أو بديل.

كوفئ كريستيانو رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي ليصبح أول لاعب جناح يفوز بالجائزة في التاريخ متقدما على لاعب نادي مايوركا الإسباني داني غويزا.

في مباراة الفوز بـ5-0 على نادي ستوك سيتي يوم 15 نوفمبر 2008، سجل رونالدو هدفه 100 وأتبعه بهدف 101 في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد، وفي شهر ديسمبر حصل رونالدو على أول كرة ذهبية وهي الأولى لـمانشستر يونايتد منذ جورج بست سنة 1968. محصلا 446 نقطة متقدما على بـ165 نقطة على منافسه ليونيل ميسي.

حصل رونالدو بعد مشاركته في كأس العالم للأندية في اليابان على الكرة الفضية خلف اللاعب الإنجليزي واين روني كأحسن لاعب في البطولة.

مسيرته مع ريال مدريد

انتقل “كريستيانو رونالدو” أخيراً إلى “ريال مدريد” بعد سنوات من مطاردة النادي الإسباني له ولعب أول مباراة له مع نادي الجديد يوم 21 يوليو 2009م.

مع رحيل راؤول أسطورة النادي إلى نادي شالكه الألماني خلال صيف عام 2010، تم تسليم رونالدو رقم 7، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه في ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي. رغم أن النادي كان يرغب في إزالته تكريما للاعب راؤول.

يوم 23 أكتوبر 2010 سجل رونالدو سوبر هاتريك ضد فريق راسينغ سانتاندير وهي المرة الأولى التي يسجل فيها رباعية، وسجل على نادي أي سي ميلان الإيطالي في المباراة الثالثة بدور المجموعات بـدوري أبطال أوروبا.

وتزعم ريال مدريد الجزء الأول من الموسم متصدرا حتى موعد مباراة الكلاسيكو والتي خسرها بنتيجة ثقيلة (5-0) في ملعب الكامب نو والتي شهدت سيطرة كاملة من طرف واحد هو نادي برشلونة.

في 2 نوفمبر 2013، وفي ظهوره رقم 106 نادي ريال مدريد، سجل كريستانو هدفه المئة أمام نادي رايو فاليكانو، ليصبح معدله التهديفي 0.94 في المباراة الواحدة.

وفي 5 نوفمبر 2013، حطم كريستيانو الرقم المسجل في أكثر الأهداف تسجيلاً بالسنة الميلادية، عندما سجل هدفه 14 أمام نادي يوفنتوس في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا 2013-14. وفي يوم 9 نوفمبر2013، فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة 5-1 في الليجا، وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية (الثلاثية رقم 19 في الليغا و23 بالمجموع)، كما وقع كريستيانو رونالدو ضد سوسيداد على الهدف رقم 20 له من ضربة ثابتة مع الريال في الليغا متجاوزا رقم اللاعب البرازيلي رونالدينهو مع برشلونة.

مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية

كانت أولى المشاركات الدولية ل كريستيانو رونالدو عام 2003 ضمن منتخب بلاده ضد كازخستان ثم أستدعي رونالدو للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2004 المقامة في بلاده البرتغال وعدها كان الظهور الأبرز له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 في المنطقة الأوروبية حيث حصل على لقب ثاني هدافي التصفيات.

كما شارك “رونالدو” في مسابقات كأس العالم 2010، يورو 2012 م حيث خاض في 17 أكتوبر مباراته ال100 مع منتخب البرتغال ضد منتخب إيرلندا الشمالية على ملعب التنين، ليصبح بذلك ثالث أصغر لاعب أوروبي يصل إلى 100 مباراة دولية، كما شارك في بطولة كأس العالم 2014م و يورو 2016 الذي فاز به مع منتخب بلاده.

حياته الشخصية

يعتبر ” كريستيانو رونالدو” ثالث أغلى لاعبي كرة القدم سعراً في العالم وتقدر ثروته بنحو 245 مليون دولار تقريباً ويدير مع اشقائه عدداً من الأعمال التجارية الخاصة.

الألقاب والجوائز

هداف دوري أبطال أوروبا (3): 2007–08، 2012–13, 2013–14

أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا (1): 2007–08

أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا (1): 2007–08

كأس العالم للأندية – الكرة الفضية (2): 2008 ، 2014

جائزة الكرة الذهبية (رياضة) (4): 2008، 2013، 2014، 2016

جائزة كرة الفيفا الذهبية (2): 2013 ، 2014

جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (1): 2008

جائزة أفضل لاعب في أوروبا (2): 2014، 2016

جائزة أونزي الذهبية (1): 2008، 2013

جائزة ورلد سوكر أفضل لاعب في العالم (2): 2008، 2013

جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي (4): 2007–08، 2010–11، 2013-14، 2014–15

جائزة بوشكاش (1): 2009

اليويفا أفضل فريق في العام (7): 2004، 2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013

جائزة برافو لأفضل لاعب شاب في أوروبا (1): 2004

جائزة فيفبرو لأفضل لاعب شاب في العالم (2): 2004، 2005

جائزة فيفبرو لأفضل لاعب في العالم (1): 2008

جائزة الفريق المثالي لفيفا فيفبرو (7): 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013

جائزة هداف العالم من الاتحاد العالمي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (1): 2013

هداف الدوري الإسباني (2): 2010–11, 2013-14

هداف كأس إسبانيا (1): 2010–11

جائزة ألفريدو دي ستيفانو (3): 2011–12، 2012–13، 2013-14

جائزة مات بسبي لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي (3): 2003–04، 2006–07، 2007–08

جائزة رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (2): 2006–07، 2007–08

جائزة رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية لفريق الموسم في الدوري الإنجليزي (4): 2004–05، 2005–06، 2006–07، 2007–08

جائزة PFA لأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي (1): 2006–07

جائزة PFA لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (2): 2006–07 ، 2007–08

جائزة PFA لأفضل لاعب حسب متابعي الدوري الإنجليزي (2): 2006–07، 2007–08

جائزة PFA لفريق الموسم في الدوري الإنجليزي (4):2005–06، 2006–07، 2007–08، 2009-09

جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (2): 2006–07، 2007–08

جائزة أفضل لاعب بالشهر في الدوري الإنجليزي (4): نوفمبر 2006، ديسمبر 2006، يناير 2008، مارس 2008

جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (1): 2007–08

تشكيلة العقد الثاني من البريميرليغ (1): 2011

لاعب الموسم من موقع جوول (2): 2008، 2012

جائزة أبيرو أميريكان (1): 2011

فريق الموسم من المجلات الرياضية الأوروبية (7): 2006–07، 2007–08، 2010–11، 2011–12، 2012-13، 2013-14، 2014–15.

فريق النجوم في بطولات كأس الأمم الأوروبية (2): 2004، 2012

فريق كل النجوم في بطولات كأس الأمم الأوروبية (1): 2016

كأس الأمم الأوروبية 2008 : رجل المباراة ضد التشيك

كأس العالم لكرة القدم 2010 : رجل المباراة ضد البرازيل ، كوريا الجنوبية وساحل العاج

كأس الأمم الأوروبية 2012 : رجل المباراة ضد هولندا، التشيك

كأس الأمم الأوروبية 2016 : رجل المباراة ضد المجر، ويلز، الكرة الفضية

الأوسمة والميداليات

وسام إنفانتي دوم هنريكي بدرجة ضابط: 2004

ميدالية الاستحقاق من فيكوسا فيلا (بيت براغانزا): 2006

وسام إنفانتي دوم هنريكي بدرجة الضابط الأعظم: 2014

كما اختير كريستيانو رونالدو من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في 2013 حسب مجلة التايم الأمريكية.