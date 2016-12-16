تعرف على العقوبات الجديدة بعد الدورة 12
عقوبات جديدة صدرت عن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية بعد اجتماعها يوم الخميس 15 دجنبر 2016 وجاءت العقوبات كالآتي:
البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول:
- توقيف لاعب الوداد الرياضي أنس المرابط لمباراتين نافذتين.
- توقيف لاعب الدفاع الحسني الجديدي زكرياء حدراف لأربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ، مع 3000 درهم كغرامة مالية.
- توقيف الكاتب العام لنادي شباب أطلس خنيفرة لالسيد حميد برنيت مدة مبارتين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
- توجيه انذار للرئيس المنتدب لفريق النهضة البركانية السيد عبد المجيد مدران.
البطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني:
- توقيف مرافق نادي يوسفية برشيد السيد عبد الإله نجمي مدة 6 مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ.
- توقيف لاعب اتحاد ايت ملول ياسين علاكة مباراة واحدة.
- توجيه تحذير وتنبيه لنادي المغرب الرياضي الفاسي على سوء التنظيم في المباراة التي جمعته مع نادي يوسفية برشيد.
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