تعرف على العقوبات الجديدة بعد الدورة 12

عقوبات جديدة صدرت عن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية بعد اجتماعها يوم الخميس 15 دجنبر 2016 وجاءت العقوبات كالآتي:

البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول:

توقيف لاعب الوداد الرياضي أنس المرابط لمباراتين نافذتين.

توقيف لاعب الدفاع الحسني الجديدي زكرياء حدراف لأربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ، مع 3000 درهم كغرامة مالية.

توقيف الكاتب العام لنادي شباب أطلس خنيفرة لالسيد حميد برنيت مدة مبارتين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

توجيه انذار للرئيس المنتدب لفريق النهضة البركانية السيد عبد المجيد مدران.

البطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني:

توقيف مرافق نادي يوسفية برشيد السيد عبد الإله نجمي مدة 6 مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ.

توقيف لاعب اتحاد ايت ملول ياسين علاكة مباراة واحدة.

توجيه تحذير وتنبيه لنادي المغرب الرياضي الفاسي على سوء التنظيم في المباراة التي جمعته مع نادي يوسفية برشيد.

...