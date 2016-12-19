كأس العالم للأندية 2017 و2018 : دولة عربية تخلف اليابان

حظيت دولة الامارات المتحدة العربية رسميًا بشرف تنظيم كأس العالم للاندية في النسختين المقبلتين 2017 و 2018 لتخلف بذلك اليابان. وتم تسليم راية التنظيم في مراسم التسليم والتسلم التي شهدها ملعب يوكوهاما الدولي قبل المباراة النهائية للدورة الأخيرة التي حاز عليها نادي ريال مدريد الاسباني.

وقد حضي الوفد الاماراتي بالترحيب، قبل انطلاق مباراة النهائي، من طرف رئيس اتحاد اللعبة في اليابان ونائب الأمين العام للفيفا زفونيمير بوبان ومدير مسابقات الفيفا كولين سميث. وبهذه المناسبة صرح كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني: “بطولة كأس العالم للأندية، هذه المسابقة التي يحبها ويستمتع بها الجمهور في أرجاء العالم، ستحلّ الآن على دولة الإمارات العربية المتحدة في السنتين المقبلتين. وقد مرّت 7 سنوات منذ أن نظّمت الإمارات البطولة للمرة السابقة، وأنا على ثقة من أن الجماهير في الإمارات تنتظر هذه البطولة لكي تعود إلى البلاد”. كما قدم قميصا يرمز لانتقال تنظيم المسابقة رسميا من دولة اليابان إلى دولة الإمارات.

...