لائحة المنتخب المغربي لكأس افريقيا

كشف المدرب هيرفي رونار عن لائحة المنتخب المغربي النهائية للاعبين المشاركين في كأس افريقيا التي ستقام بدولة الغابون في الفترة ما بين 14 يناير و 5 فبراير 2017. وضمت هذه اللائحة لاعبا واحدا من البطولة ويتعلق الأمر بأمين عطوشي من الوداد الرياضي في حين تم استبعاد محمد الناهري واسماعيل الحداد.

وجاءت أسماء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار كالآتي:

حراسة المرمى : منير المحمدي (الكجوي) – منير بونو – ياسين الخروبي

الدفاع : فؤاد شفيق – أمين العطوشي – رومان سايس – حمزة منديل – نبيل درار – المهدي المتقي (بنعطية) – مروان دا كوستا

وسط الميدان : المهدي كارسيلا – كريم الأحمدي – سفيان بوفال – نور الدين أمرابط – مبارك بوصوفة – منير عبادي – فيصل فجر – يوسف آيت بناصر

الهجوم : خالد بوطيب – رشيد العليوي – عزيز بوحدوز – يوسف الناصيري – يوسف العربي

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