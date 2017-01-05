الوداد يتعاقد مع مدرب جديد

رسميا تعاقد نادي الوداد الرياض مع المدرب المغربي الحسين عموتة ليخلف المدرب الفرنسي واتفق الطرفان على ان يتولى عموتة الاشراف على تدريب الوداد لمدة سنة ونصف. واختار المدرب الجديد للوداد رشيد بنمحمود كمساعد له. ويعد الاحراز على لقب البطولة رقم 19 والمنافسة من أجل لقب افريقي أبرز الأهداف المسطرة في العقد.

المدرب الجديد للوداد البيضاوي سبق له ان مارس كلاعب بفريق اتحاد الخميسات ودرب مجموعة من الفرق منها الفتح الرباطي والسد القطري، وسبق له أن درب المنتخب المغربي ضمن فريق تدريب رباعي.

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