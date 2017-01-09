تعرف على ترتيب الأندية المغربية قاريا وعالميا

في آخر تصنيف للأندية العالمية حسب موقع فوتبول داتاباز المتخصص، احتل نادي ريال مدريد الرتبة الأولى برصيد 2039 نقطة، يليه نادي بايرن ميونخ بـ 1998 نقطة ثم نادي برشلونة بـ 1997 نقطة وجاء نادي الأهلي المصري كأول نادي افريقي في الرتبة 102 عالميا برصيد 1594 نقطة. أما أول نادي مغربي في هذا الترتيب فهو نادي الوداد الرياضي برصيد 1519 نقطة حيث احتل الرتبة 10 افريقيا و 224 عالميا متبوعا بنادي الرجاء الرياضي بـ 1486 نقطة والذي احتل الرتبة 18 افريقيا و 302 عالميا. وفيما يلي تريب الأندية المغربية قاريا وعالميا حسب الموقع.

النادي النقط قاريا عالميا 1 الوداد الرياضي 1519 10 224 2 الرجاء الرياضي 1486 18 302 3 الفتح الرباطي 1429 32 489 4 المغرب التطواني 1410 48 571 5 الدفاع ح الجديدي 1398 54 631 6 اتحاد طنجة 1389 59 672 7 النضة البركانية 1389 60 674 8 الجيش الملكي 1384 66 701 9 اولمبيك خريبكة 1349 108 901 10 المغرب الفاسي 1347 112 912 11 حسنية اكادير 1344 122 939 12 الكوكب المراكشي 1326 147 1071 13 اولمبيك اسفي 1316 160 1144 14 شباب خنيفرة 1302 191 1267 15 شباب الحسيمة 1291 220 1373 16 مولودية وجدة 1282 236 1453 17 النادي المكناسي 1279 244 1481 18 الوداد الفاسي 1271 261 1561 19 جمعية سلا 1266 270 1611 20 النادي القنيطري 1265 266 1580 21 شباب المسيرة 1265 273 1620 22 رجاء بني ملال 1264 278 1634 23 اتحاد ز الخميسات 1255 313 1732 24 شباب ق تادلة 1246 374 1893

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