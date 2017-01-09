تعرف على ترتيب الأندية المغربية قاريا وعالميا
في آخر تصنيف للأندية العالمية حسب موقع فوتبول داتاباز المتخصص، احتل نادي ريال مدريد الرتبة الأولى برصيد 2039 نقطة، يليه نادي بايرن ميونخ بـ 1998 نقطة ثم نادي برشلونة بـ 1997 نقطة وجاء نادي الأهلي المصري كأول نادي افريقي في الرتبة 102 عالميا برصيد 1594 نقطة. أما أول نادي مغربي في هذا الترتيب فهو نادي الوداد الرياضي برصيد 1519 نقطة حيث احتل الرتبة 10 افريقيا و 224 عالميا متبوعا بنادي الرجاء الرياضي بـ 1486 نقطة والذي احتل الرتبة 18 افريقيا و 302 عالميا. وفيما يلي تريب الأندية المغربية قاريا وعالميا حسب الموقع.
|النادي
|النقط
|قاريا
|عالميا
|1
|الوداد الرياضي
|1519
|10
|224
|2
|الرجاء الرياضي
|1486
|18
|302
|3
|الفتح الرباطي
|1429
|32
|489
|4
|المغرب التطواني
|1410
|48
|571
|5
|الدفاع ح الجديدي
|1398
|54
|631
|6
|اتحاد طنجة
|1389
|59
|672
|7
|النضة البركانية
|1389
|60
|674
|8
|الجيش الملكي
|1384
|66
|701
|9
|اولمبيك خريبكة
|1349
|108
|901
|10
|المغرب الفاسي
|1347
|112
|912
|11
|حسنية اكادير
|1344
|122
|939
|12
|الكوكب المراكشي
|1326
|147
|1071
|13
|اولمبيك اسفي
|1316
|160
|1144
|14
|شباب خنيفرة
|1302
|191
|1267
|15
|شباب الحسيمة
|1291
|220
|1373
|16
|مولودية وجدة
|1282
|236
|1453
|17
|النادي المكناسي
|1279
|244
|1481
|18
|الوداد الفاسي
|1271
|261
|1561
|19
|جمعية سلا
|1266
|270
|1611
|20
|النادي القنيطري
|1265
|266
|1580
|21
|شباب المسيرة
|1265
|273
|1620
|22
|رجاء بني ملال
|1264
|278
|1634
|23
|اتحاد ز الخميسات
|313
|1732
|24
|شباب ق تادلة
|1246
|374
|1893
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