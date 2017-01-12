الانتقالات الشتوية لموسم 2016-2017… متجدد
افتتح يوم الثلاثاء 20 دجنبر الماضي “سوق” الانتقالات الشتوية التي ستستمر الى يوم 17 يناير الحالي، وتعرف حركة الانتقالات برودة كبيرة لعدة عوامل، منها نذرة المواهب الجيدة وقرار الجامعة القاضي بحرمان بعض الفرق من انتداب لاعبين جدد بسبب مشاكلها المالية اضافة الى شرط 10 مباريات دولية فيما يخص اللاعبين الأجانب.
وفي هذا الموضوع سنوافيكم بجديد الانتقالات الرسمية بصفة متجددة.
|النادي
|وافدون
|مغادرون
|الوداد الرياضي
|– نعيم أعراب، سنة و نصف
|الدفاع الحسني الجديدي
|اتحاد طنجة
|– المغربي عادل الشيحي، سنة و نصف
– الكونغولي انجوبو اسماعيل، ثلاث سنوات و نصف
|الرجاء الرياضي
|نهضة بركان
|– سفيان البهجة
|المغرب التطواني
|– زكرياء الاسماعيلي، سنة ونصف
|– مابيدي، اعارة الى الأهلي الليبي، 6 أشهر
|حسنية أكادير
|شباب أطلس خنيفرة
|– اسماعيل أبو بكار تونكارا، الى الجيش الملكي
– تسريح كل من سيديبي وكرارشي والعماري وباكايوكو
|الجيش الملكي
|– صابر الغنجاوي، 3 سنوات ونصف
– اسماعيل أبو بكار تونكارا، انطلاقا من الموسم القادم
...
– توفيق إجروتن
|أولمبيك خريبكة
|– خالد العسكري
– عبد الفتاح بوخريص
|– أيوب لكحل، الى النادي القنيطري
|أولمبيك اسفي
|– عادل المسكيني، سنة ونصف
|– فسخ عقود بوخريص والعلاوي وحيمودي
|الفتح الرباطي
|– إبراهيم البحري، انتقال حر، 6 أشهر
– السينغالي نيانغ، من الدفاع الحسني الجديدي
|شباب الريف الحسيمي
|– صابر الغنجاوي، إلى الجيش الملكي
|الكوكب المراكشي
|شباب قصبة تادلة
|النادي القنيطري
|– توفيق أجروتن، الى الجيش الملكي
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