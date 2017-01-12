الانتقالات الشتوية لموسم 2016-2017… متجدد

النادي وافدون مغادرون

الوداد الرياضي – نعيم أعراب، سنة و نصف

الدفاع الحسني الجديدي

اتحاد طنجة – المغربي عادل الشيحي، سنة و نصف – الكونغولي انجوبو اسماعيل، ثلاث سنوات و نصف

الرجاء الرياضي

نهضة بركان – سفيان البهجة

المغرب التطواني – زكرياء الاسماعيلي، سنة ونصف – مابيدي، اعارة الى الأهلي الليبي، 6 أشهر

حسنية أكادير

شباب أطلس خنيفرة – اسماعيل أبو بكار تونكارا، الى الجيش الملكي – تسريح كل من سيديبي وكرارشي والعماري وباكايوكو

الجيش الملكي – صابر الغنجاوي، 3 سنوات ونصف – اسماعيل أبو بكار تونكارا، انطلاقا من الموسم القادم ... – توفيق إجروتن

أولمبيك خريبكة – خالد العسكري – عبد الفتاح بوخريص – أيوب لكحل، الى النادي القنيطري

أولمبيك اسفي – عادل المسكيني، سنة ونصف – فسخ عقود بوخريص والعلاوي وحيمودي

الفتح الرباطي – إبراهيم البحري، انتقال حر، 6 أشهر – السينغالي نيانغ، من الدفاع الحسني الجديدي

شباب الريف الحسيمي – صابر الغنجاوي، إلى الجيش الملكي

الكوكب المراكشي

شباب قصبة تادلة