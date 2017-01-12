قرعة كأس افريقيا 2019 : المغرب في مجموعة سهلة

أجريت مساء اليوم بالغابون محتضن دورة 2017 لكأس افريقيا للامم قرعة تصفيات النسخة الموالية التي ستقام بالكامرون سنة 2019، ووضعت القرعة المنتخب الوطني المغربي في مجموعة سهلة إلى جانب الكاميرون محتضن الدورة ومالاوي والمنتصر في مباراة جزر القمر أمام جزر موريس. ووزعت المنتخبات على 12 مجموعة وسيتأهل متصدر كل مجموعة الى جانب أفضل ثلاثة منتخبات في المركز الثاني إلى النهائيات ومنتخب الكامرون الذي يحتاج الى حجز المركز الأول أو الثاني من أجل التأهل ما يسهل مهمة المنتخب المغربي.

وفيما يلي توزيع المنتخبات على المجموعات الـ 12 :

المجموعة 1: السنغال – غينيا الاستوائية – السودان – المنتصر من ساوتومي أو مدغشقر.

المجموعة 2: الكاميرون – المغرب – مالاوي – المنتصر من جزر القمر أو جزر موريس.

المجموعة 3: مالي – الغابون – بوروندي – المنتصر من جيبوتي أو جنوب السودان.

المجموعة 4: الجزائر – توجو – بنين – جامبيا.

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المجموعة 5: نيجيريا – جنوب إفريقيا – ليبيا – سيشل.

المجموعة 6: غانا – إثيوبيا – سيراليون – كينيا.

المجموعة 7: الكونجو الديمقراطية – الكونجو – زيمبابوي – ليبريا.

المجموعة 8: كوت ديفوار – غينيا – إفريقيا الوسطي – رواندا.

المجموعة 9: بوركينا فاسو – أنجولا – بتسوانا – موريتانيا.

المجموعة 10: تونس – مصر – النيجر – سوازيلاند.

المجموعة 11: زامبيا – موزمبيق – غينيا بيساو – نامبيا.

المجموعة 12: الرأس الأخضر – أوغندا – تنزانيا – ليسوتو.