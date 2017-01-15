رقم قياسي من الأهداف في مباراة الجيش الملكي ضد المغرب التطواني إناث

استطاعت إناث الجيش الملكي تحقيق فوز ساحق على نظيراتهن من فريق المغرب التطواني وبنتيجة لا تسجل إلا في مباريات كرة اليد حيث سجلن 27 هدف بينما لم تسجل التطوانيات ولا هدف واحد، وتدخل هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم – إناث.

وتتصدر إناث الجيش الملكي ترتيب البطولة بأربعة انتصارات، كلها بحصص ساحقة (18 لصفر ضد فتيات تمارة، 5 لصفر ضد إناث بلدية تولال، 19 لصفر ضد إناث آفاق خنيفرة و27 لصفر ضد إناث المغرب التطواني).

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