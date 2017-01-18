الأفارقة سيحرمون من النقل التلفزي للمنافسات الإفريقية حتى سنة 2028

يبدو أن معاناة الملايين من عشاق كرة القدم بإفريقيا ستستمر طويلا، فالكاف وقع سنة 2015 عقدا مع الشركة الفرنسية Sportfive يمتد إلى سنة 2028 تحتكر بموجبه هذه الشركة النقل التلفزي للمنافسات الإفريقية الخاصة بكرة القدم مقابل مليار دولار. وبدورها هذه الشركة باعت هذه الحقوق لشركة Bein Sport القطرية.

ونظرا للأثمنة الضخمة التي طلبتها Bein Sport من أجل السماح للقنوات العربية بنقل مباريات بلدانها المشاركة في كأس افريقيا الحالية، فلم يتمكن المشاهد العربي والإفريقي عموما من مشاهدة المباريات إلا بالمقاهي أو على الأنترنت باستثناء بعض المحظوظين الذين استطاعوا اقتناء اشتراك Bein sport المرتفع الثمن.

احتكار شركات أجنبية للمنافسات الافريقية يطرح عدة أسئلة حول نزاهة الكاف، أو على الأقل حول مدى اهتمامه بالجماهير الإفريقية التي ستحرم من مشاهدة أنديتها ومنتخبات بلدانها عبر التلفاز. الأمر الذي دفع السلطات المصرية الى رفع دعوة قضائية ضد الكاف، ودفع الجامعة المغربية لكرة القدم لعدم الترخيص للشركة القطرية بنقل مباريات المنتخب المغربي في اقصائيات كأس العالم وبيع حقوقها للتلفزيون المغربي.

ويتضمن العقد الموقع من طرف الكاف مع الشركة الفرنسية المنافسات الآتية:

كأس افريقيا للأمم ومرحلتها الإقصائية

بطولة كأس افريقيا للمحليين ومرحلتها الإقصائية

عصبة الأبطال الإفريقية

كأس الكنفدرالية الإفريقية

الكأس الممتازة الإفريقية

بطولة افريقيا لأقل من 20 سنة

بطولة افريقيا لأقل من 23 سنة

...