أبطال افريقيا : نتائج الأسبوع الأول من دور المجموعات

لعبت يومي الجمعة والسبت مباريات الأسبوع الأول من دور المجموعات برسم دوري أبطال إفريقيا. وتشهد نسخة هذه السنة مشاركة 16 فريقا مقسمين على اربع مجموعات من ضمنهم تسعة فرق عربية هي: الوداد الرياضي المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، النجم الساحلي التونسي، الترجي الرّياضي التونسي، أهلي طرابلس الليبي، الأهلي المصري، الزمالك المصري، الهلال السوداني، المريخ السوداني.

و في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات :

المجموعة الأولى :

النّجم السّاحلي 5-0 فيروفيارو الموزمبيقي

الهلال السوداني 1-1 المريخ السوداني

المجموعة الثّانية :

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الزمالك المصري 2-0 كابس يونايتد الزيمبابوياني

اتّحاد العاصمة الجزائري 3-0 أهلي طرابلس الليبي

المجموعة الثّالثة :

ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي 0-0 سان جورج الأثيوبي

الترجي الرّياضي 3-1 فيتا كلوب الكونغولي

المجموعة الرّابعة :

الأهلي المصري 0-0 زاناكو الزمبي

الوداد البيضاوي المغربي 2-0 القطن الكاميروني