لاعبين من الوداد ضمن الفريق المثالي للجولة الأولي من دور مجموعات أبطال افيرقيا

أعلن لكرة القدم “الكاف”، عن الفريق المثالي للجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعرف الفريق النموذجي تواجد لاعبين من نادي الوداد الرياضي هما المدافع أمين عطوشي والمهاجم ويليام جيبور، كما عرف الفرق التونسية تمثييلا كبيرا حيث ظهر أربعة لاعبين من الترجي ولاعب من النجم الساحلي بالتشكيل الأساسي، بينما مثلت مصر بلاعب واحد فقط هو حارس مرمى الزمالك أحمد الشناوي ومثل لاعب واحد أيضا ناديي اتحاد العاصمة الجزائري و المريخ السوداني هما على التوالي فاروق الشافعي والسماني الصاوي.

وجاء الفريق المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي “الزمالك”

الدفاع: أمين عطوشي “الوداد”، زيو تيمبو “زاناكو”، فاروق الشافعي “اتحاد العاصمة الجزائري”، إيهاب مباركي “الترجي التونسي”

الوسط: فوسيني كوليبالي “الترجي”، حمزة الأحمر “النجم الساحلي”

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السماني الصاوي “المريخ السوداني”، أنيس بدري “الترجي”

الهجوم: ويليام جيبور “الوداد”، دييجو أكوستا “النجم الساجلي”

وتم اختيار كبدلاء :

الحارس: نساباتا “زاناكو”

الدفاع: محمود حمدي (الونش) “الزمالك”، صلاح الدين برجيشو “سان جورج”

الوسط: عامر بو عزة “النجم الساحلي”، يازيد أتوبا “فيتا كلوب”، شيكابالا “الزمالك”

الهجوم: طه ياسين الخنيسي “الترجي”، تشارليس أندريا “اتحاد العاصمة”