نتائج الدورة 28 من البطولة الوطنية : أول المغادرين

أجريت عشية اليوم ست مباريات من برسم الدورة 28 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، وبينما أجلت مبارتي أولمبيك أسفي ضد الوداد والفتح الرباطي ضد أولمبيك خريبكة إلى يوم الأربعاء القادم.

أبرز نتيجة عرفتها مباريات اليوم هي مغادرة فريق النادي القنيطري أندية القسم الوطني الأول، إثر هزيمته بميدانه أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لواحد، حيث سجل عدنان الوردي هدف الدفاع الحسني الجديدي الأول في الدقيقة 16، قبل أن يرد عليه محمد الشيحاني بهدف التعادل في الدقيقة 39، لكن عدنان الوردي عاد ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 84 مبقيا الأمل لفريقه في الفوز باللقب، و ليحم أيضا على النادي القنيطري بالنزول إلى القسم الثاني.

وفي باقي النتائج، فاز الكوكب المراكشي على شباب أطلس خنيفرة بهدفين لواحد، وتقاسم معه المركز الحادي عشر ب 30 نقطة، ودخل المغرب التطواني في حسابات النزول بعد انهزامه أمام حسنية أكادير بهدفين لواحد.

واستطاع نادي شباب قصبة تادلة انتزاع نقاط الفوز في مباراته ضد الجيش الملكي بفوزه عليه بهدفين لواحد، مبقيا على حظوظه في البقاء ضمن فرق الصقوة،أما نادي شباب الريف الحسيمي فقد قلص فرصه للبقاء بانهزامه ضد الرجاء البيضاوي بالدار البيضاء بهدفين لواحد أيضا.

وفي لقاء خارج حسابات النزول تعادل اتحاد طنجة مع نهضة بركان بصفر لمثله. أما الحسم في لقب البطولة الوطنية فقد تأجل غلى إلى يوم الأربعاء المقبل على الأقل حيث سيرحل فريق الوداد الرياضي المتصدر لمواجهة اولمبيك آسفي، ويكفي فريق الوداد نقطة واحدة لإحراز اللقب.

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