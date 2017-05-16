اندماج ثلاثة أندية اماراتية في ناد واحد

بأمر من الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي تم دمج اندية الشباب ودبي والأهلي في ناد واحد باسم نادي شباب الأهلي دبي. وذلك اعتبارا من الموسم المقبل. وبذلك أصبح دوري الخليج العربي المسابقة الرسمية لأندية الصفوة الإماراتية مكونا من 12 ناديا بدل 14.

وتم تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كرئيس لنادي شباب الأهلي دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائبا أول للرئيس، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، نائبا ثان، للرئيس.

كما تم تحديد الهوية البصرية للنادي بشعار يتضمن صورة حصان واسم النادي وتاريخ تأسيسه، وألوانه الأحمر والأخضر والذهبي. تم ايضا اختيار الطقم الذي سيلعب به الفريق الموسم القادم.

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