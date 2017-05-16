تعرف على الترتيب الجديد لناديك عالميا وقاريا

أصدر موقع footballdatabase تصنيفه الجديد للأندية العالمية وعرف سيطرة اسبانية على المواقع المتقدمة حيث جاء نادي ريال مدريد أولا برصيد 2059 نقطة متبوعا بنادي يوفونتس الإيطالي فنادي بايرن ميونخ الألماني ثم ناديي برشلونة وأتلتكو مدريد الإسبانيين رابعا وخامسا على التوالي.

أما على صعيد القارة الإفريقية فنجد أن الأندية العربية تهيمن على المقدمة بسبع أندية ضمن العشرة الأوائل بتواجد ناديين من كل من تونس (الترجي ونجم الساحل) ومصر (الأهلي والزمالك) والسودان (المريخ والهلال) وناد واحد من المغرب (الوداد البيضاوي) :

وعلى المستوى الآسيوي تحضر أربعة أندية عربية ضمن العشر الأوائل هي الهلال والأهلي من السعودية والعين من الإمارات والخويا من قطر.

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أما اذا أردنا وضع ترتيب للأندية العربية العشرة الأولى عالميا فالترتيب سيكون كالآتي:

الهلال السعودي الترجي التونسي الأهلي السعودي الأهلي المصري نجم الساحل التونسي العين الإماراتي المريخ السوداني الهلال السوداني الوداد المغربي والخويا القطري

وفيما يتعلق بترتيب الاندية المغربية فيلاحظ أن معظمها حسن من موقعه قاريا وعالميا مع مواصلة الوداد الرياضي لصدارته على المستوى المغربي مع زحفه للمقدمة على المستوى الإفريقي باحتلاله للرتبة الثامنة متقدما على الزمالك المصري، وعلى المستوى العالمي باحتلاله للرتبة 181 متقدما على أندية عريقة مثل أودينيزي الإيطالي و غلطة سراي التركي وديبورتيفو لاكورونيا وريال بيتيس الاسبانيين وفرانكفورت وشتوتكارت الألمانيين… كما يلاحظ تواجد نادي المغرب الفاسي ضمن العشرة الأوائل محليا رغم انتمائه للقسم لأندية القسم الثاني.