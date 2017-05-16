تعرف على الترتيب الجديد لناديك عالميا وقاريا
كرة القدم

تعرف على الترتيب الجديد لناديك عالميا وقاريا

journaliste 3

 

أصدر موقع footballdatabase تصنيفه الجديد للأندية العالمية وعرف سيطرة اسبانية على المواقع المتقدمة حيث جاء نادي ريال مدريد أولا برصيد 2059 نقطة متبوعا بنادي يوفونتس الإيطالي فنادي بايرن ميونخ الألماني ثم ناديي برشلونة وأتلتكو مدريد الإسبانيين رابعا وخامسا على التوالي.

ترتيب الأندية العالمية

أما على صعيد القارة الإفريقية فنجد أن الأندية العربية تهيمن على المقدمة بسبع أندية ضمن العشرة الأوائل بتواجد ناديين من كل من تونس (الترجي ونجم الساحل) ومصر (الأهلي والزمالك) والسودان (المريخ والهلال) وناد واحد من المغرب (الوداد البيضاوي) :

ترتيب الأندية الإفريقية

 

 

ترتيب الأندية الإفريقية

وعلى المستوى الآسيوي تحضر أربعة أندية عربية ضمن العشر الأوائل هي الهلال والأهلي من السعودية والعين من الإمارات والخويا من قطر.

ترتيب الاندية الآسيوية

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ترتيب الأندية الآسيوية

أما اذا أردنا وضع ترتيب للأندية العربية العشرة الأولى عالميا فالترتيب سيكون كالآتي:

  1. الهلال السعودي
  2. الترجي التونسي
  3. الأهلي السعودي
  4. الأهلي المصري
  5. نجم الساحل التونسي
  6. العين الإماراتي
  7. المريخ السوداني
  8. الهلال السوداني
  9. الوداد المغربي والخويا القطري

وفيما يتعلق بترتيب الاندية المغربية فيلاحظ أن معظمها حسن من موقعه قاريا وعالميا مع مواصلة الوداد الرياضي لصدارته على المستوى المغربي مع زحفه للمقدمة على المستوى الإفريقي باحتلاله للرتبة الثامنة متقدما على الزمالك المصري، وعلى المستوى العالمي باحتلاله للرتبة 181 متقدما على أندية عريقة مثل أودينيزي الإيطالي و غلطة سراي التركي وديبورتيفو لاكورونيا وريال بيتيس الاسبانيين وفرانكفورت وشتوتكارت الألمانيين… كما يلاحظ تواجد نادي المغرب الفاسي ضمن العشرة الأوائل محليا رغم انتمائه للقسم لأندية القسم الثاني.

النادي النقط قاريا عالميا
1 الوداد الرياضي 1549 8 181
2 الرجاء الرياضي 1498 14 266
3 الدفاع ح الجديدي 1427 32 491
4 الفتح الرباطي 1423 35 504
5 الجيش الملكي 1409 46 568
6 النضة البركانية 1392 59 645
7 اتحاد طنجة 1375 74 736
8 المغرب التطواني 1361 89 823
9 المغرب الفاسي 1347 111 916
10 اولمبيك خريبكة 1345 117 934

 

 

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