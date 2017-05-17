الوداد البيضاوي يتوج بلقب البطولة

على بعد دورتين من نهاية الموسم وفي مباراة مؤجلة عن الدورة 28، توج اليوم فريق الوداد البيضاوي بلقب بطولة موسم 2016-2017، وهو اللقب التاسع عشر له في تاريخه بعد أن هزم فريق أولمبيك اسفي بعقر ميدانه بنتيجة 1-2. وقد كان اولمبيك اسفي سباقا للتسجيل عن طريق ضربة جزاء، ليعود بعد ذلك الوداد البيضاوي في النتيجة عن طريق هداف البطولة ويليام جبور ثم يسجل هدف الفوز في الشوط الثاني بواسطة صلاح الدين السعيدي.

فوز الوداد بلقب البطولة هذا الموسم لم يأتي عن طريق الصدفة فقد سجل أكبر عدد من الانتصارات وأكبر عدد من الأهداف مقابل أقل عدد من الهزائم (واحدة فقط)، وهدافه ويليام جيبور هو هداف البطولة ب 19 هدف لحد الساعة.

ألقاب الوداد البيضاوي في البطولة المغربية:

1948، 1949، 1950، 1951، 1955، 1957، 1966، 1969، 1976، 1977، 1978، 1986، 1990، 1991، 1993، 2006، 2010، 2015 و 2017

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