الفرق الصاعدة للقسم الأول

تمكن ناديي الراسينغ البيضاوي (الراك) وسريع واد زم عشية اليوم من تحقيق الصعود إلى الدرجة الأولى من البطولة المغربية لكرة القدم، والرفريقان من أعرق الفرق المغربية ففريق الراك اسس سنة 1917 وسريع واد زم أسس سنة 1926. وإذا كان الراك غير غريب عن القسم الأول فإن سريع واد زم يحقق الصعود لأول مرة في تاريخه.

وتأتى للفريقين الصعود للقسم الأول بعد منافسة شرسة مع عدد من الفرق الأخرى خصوصا المغرب الفاسي وجمعية سلا ومولودية وجدة. وبعد نهاية الدورة الأخيرة من الموسم احتل سريع واد زم الرتبة الأولى برصيد 50 نقطة بينما احتل الراك الرتبة الثانية برصيد 48 نقطة.

وبصعود سريع واد زم إلى القسم الأول ستصبح جهة تادلة-أزيلال ممثلة بأربعة فرق وهي سريع واد زم، شباب خنيفرة، اولمبيك خريبكة وشباب قصبة تادلة (بشرط ان يحافظ هذا الأخير على مكانته في القسم الأول). كما ستصبح جهة الدار البيضاء – سطات ممثلة بثلاثة فرق : الراك، الوداد والرجاء.

وعن نتائج القسم الثاني دائما، شهدت الدورة الأخير نزول كل من فريقي اتحاد تمارة واتحاد ايت ملول إلى القسم الأول هواة.

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