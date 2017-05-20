جوائز مالية هامة في انتظار نادي الوداد البيضاوي

ستنتعش خزينة فريق الوداد الرياضي بجوائز مالية هامة نظير مشاركته في مختلف المسابقات. اذ سيحصل النادي على مبلغ 300 مليون سنتيم قيمة البطولة الوطنية لموسم 2016-2017 التي فاز بها قبل دورتين من نهايتها.

ومن المنتظر أيظا أن يجري نادي الوداد الرياضي مقابلة السوبر المغربي – الإماراتي المعروفة باسم كأس الصداقة المغربية – الإماراتية، بالدارالبيضاء منتصف شهر غشت القادم. وسيواجه الوداد نادي الجزيرة الامارتي بطل دوري الخليج العربي. وتبلغ القيمة المادية لكأس الصداقة 700 الف دولار للفائز و300 الف دولار للمنهزم.

وفي حال تأهل الوداد إلى دور الثمانية في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية فإنه سيضمن الحصول على مبلغ 650 الف دولار واذا تأهل إلى نصف النهاية فسيحصل على 875 الف دولار اما اذا فاز بالعصبة فسيحصل على مليونين ونصف في حين سيحصل على مليون و250 الف اذا اكتفى بالوصافة.

كما سيشارك الوداد في نسخة 2018 من مسابقة دوري أبطال العرب والتي سيحصل الفائز في نسختها لسنة 2017 على مبلغ مليار ونصف مليون دولار.

كل هذه الجوائز تعد حافزا مهما للاعبين من أجل المزيد من التألق كما ستدفع إدارة الفريق إلى العمل على الحفاظ على نجوم الفريق واستقطاب نجوم آخرين خصوصا في مراكز الخصاص.

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