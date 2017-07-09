بالرغم من الغيابات الوازنة التي عانى منها فريق الوداد الرياضي والمتمثلة في الثلاثي الأجنبي ويليام جيبور وفابريس أونداما ومرتضى فال، فإن الفريق تمكن من الفوز في مبارتيه الأخيرتين، خارج الميدان ضد كوتون سبور الكامروني وزاناكو الزامبي.

في المباراة الأخيرة ضد الفريق الزامبي والذي كان متصدرا للمجموعة استطاع الوداد فك لغز حارس زاناكو المتألق توستر نساباتا عبر المهاجم بنشرقي. ورغم سيطرة الوداد على أطوار المباراة منذ البداية إلا أن فريق زاناكو كان منظما بشكل جيد ولم يترك المجال لمهاجمي الوداد لانجاح الفرص التي أتيحت لهم بل هدد بدوره مرمى الوداد خصوصا في محاولة خطيرة في الشوط الثاني بواسطة ساكالا.

وبانتصاره هذا ضمن نادي الوداد تصدره للمجموعة الرابعة بمجموع 12 نقطة متبوعا بنادي الأهلي بـ 11 نقطة. وسيلتقي الوداد في دور الثمانية مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حامل اللقب بعد ان جاء في الرتبة الثانية من المجموعة الثالثة خلف نادي الترجي الرياضي التونسي. وستجرى مباراة الوداد وصنداونز في 8/9/10 شتنبر بجنوب إفريقيا على أن تجرى مباراة الإياب بعد أسبوع واحد بالمغرب.

الوداد يتأهل بمن حضر الوداد يتأهل بمن حضر 80 80 % Awesome تقييمكم للمقال

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