برنامج مباريات دور ربع عصبة الأبطال الإفريقية

بعد اجراء مباريات الأسبوع الأخير من دور عصبة الأبطال الإفريقية اتضحت أسماء الأندية الثمانية التي ضمنت الوصول لربع النهائي من المنافسة، وأسفرت النتائج عن البرنامج الآتي للمباريات.

فيروفياريو بيرا الموزمبيقي – اتحاد العاصمة الجزائري

أهلي طرابلس الليبي – النجم الساحلي التونسي

الأهلي المصري – الترجي التونسي

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الوداد الرياضي

وستلعب هذه المباريات أيام 8 و9 و10 شتنبر (الذهاب)،و15 و16 و17 من نفس الشهر (الإياب). وستستقبل الفرق المتصدرة لمجموعاتها ( اتحاد العاصمة الجزائري – النجم الساحلي التونسي – الترجي التونسي – الوداد الرياضي ) في مباريات الإياب.

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