عصبة أبطال افريقيا : نتائج الأسبوع الأخير من دور المجموعات

أجريت أيام الجمعة والسبت والأحد مباريات الأسبوع الأخير من دور المجموعاتل دوري أبطال إفريقي 2017. وعرفت هذه الجولة إلغاء مبارتي المريخ و النجم الساحلي وفيروفياريو بيرا و الهلال السوداني بسبب عقوبات الفيفا على السودان.



و في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات :

المجموعة الأولى :

المريخ السوداني (ملغاة) النّجم السّاحلي

فيروفيارو الموزمبيقي (ملغاة) الهلال السوداني



المجموعة الثّانية :

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الزمالك المصري 2-2 أهلي طرابلس الليبي

كابس يونايتد اتّحاد 1-4 العاصمة الجزائري



المجموعة الثّالثة :

فيتا كلوب الكونغولي 1-1 ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي



سان جورج الأثيوبي 0-4 الترجي الرّياضي



المجموعة الرّابعة :

الأهلي المصري 3-1 القطن الكاميروني



الوداد البيضاوي المغربي 1-0 زاناكو الزمبي

وبذلك تكون الفرق المتاهلة هي: نجم الساحل التونسي، فرفيارو دي بيرا الموزمبيقي، الوداد المغربي، الأهلي المصري، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.