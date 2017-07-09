عصبة أبطال افريقيا : نتائج الأسبوع الأخير من دور المجموعات
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عصبة أبطال افريقيا : نتائج الأسبوع الأخير من دور المجموعات

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أجريت أيام الجمعة والسبت والأحد  مباريات الأسبوع الأخير من دور المجموعاتل دوري أبطال إفريقي 2017. وعرفت هذه الجولة إلغاء مبارتي المريخ و النجم الساحلي وفيروفياريو بيرا و الهلال السوداني بسبب عقوبات الفيفا على السودان.

و في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات :

المجموعة الأولى :

المريخ السوداني  (ملغاة) النّجم السّاحلي

فيروفيارو الموزمبيقي (ملغاة) الهلال السوداني

المجموعة الثّانية :

...

الزمالك المصري 2-2 أهلي طرابلس الليبي 

كابس يونايتد اتّحاد 1-4 العاصمة الجزائري

المجموعة الثّالثة :

فيتا كلوب الكونغولي 1-1 ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي

سان جورج الأثيوبي  0-4 الترجي الرّياضي

المجموعة الرّابعة :

الأهلي المصري 3-1  القطن الكاميروني

الوداد البيضاوي المغربي 1-0 زاناكو الزمبي

وبذلك تكون الفرق المتاهلة هي: نجم الساحل التونسي، فرفيارو دي بيرا الموزمبيقي، الوداد المغربي، الأهلي المصري، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.

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