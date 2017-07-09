عصبة أبطال افريقيا : نتائج الأسبوع الأخير من دور المجموعات
أجريت أيام الجمعة والسبت والأحد مباريات الأسبوع الأخير من دور المجموعاتل دوري أبطال إفريقي 2017. وعرفت هذه الجولة إلغاء مبارتي المريخ و النجم الساحلي وفيروفياريو بيرا و الهلال السوداني بسبب عقوبات الفيفا على السودان.
و في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات :
المجموعة الأولى :
المريخ السوداني (ملغاة) النّجم السّاحلي
فيروفيارو الموزمبيقي (ملغاة) الهلال السوداني
المجموعة الثّانية :
الزمالك المصري 2-2 أهلي طرابلس الليبي
كابس يونايتد اتّحاد 1-4 العاصمة الجزائري
المجموعة الثّالثة :
فيتا كلوب الكونغولي 1-1 ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي
سان جورج الأثيوبي 0-4 الترجي الرّياضي
المجموعة الرّابعة :
الأهلي المصري 3-1 القطن الكاميروني
الوداد البيضاوي المغربي 1-0 زاناكو الزمبي
وبذلك تكون الفرق المتاهلة هي: نجم الساحل التونسي، فرفيارو دي بيرا الموزمبيقي، الوداد المغربي، الأهلي المصري، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.
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