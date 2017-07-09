مشستر يونايتد يودع واين رووني

ودع نادي منشستر يونايتد قائده ومهاجمه الأسطوري واين روني عبر بيان مؤثر، سرد فيه الفريق شهادات في حق اللاعب للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، وإد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي. وكان روني قد التحق بمنشستر يونايتد سنة 2004 في صفقة كنت قد بلغت 30 مليون يورو. وحقق مع الفريق 16 بطولة محلية وقارية ودولية مسجلا 253 هدفا ليكون بذلك الهداف التاريخي للفريق الأحمر.



وعاد روني البالغ من العمر 31 عاما إلي صفوف فريقه الأم إيفرتون في صفقة انتقال حر بعقد مدته موسمان.

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