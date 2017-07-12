أعلن اتحاد الكرة المصري أنه تقرر إقامة مباراة الأهلى والزمالك يوم 17 يوليوز وذلك برسم الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية بعد أن رفضت الجهات الأمنية إقامة المباراة بالقاهرة. أرسل اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياً إلى نادى الاهلى يبلغه فيه أن اللقاء سيُقام فى برج العرب.

كما تقرر تعيين طاقم حكام أجنبى لقمة الأهلى والزمالك وفي هذا الإطار أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه لا يمانع من تعيين حكام أجانب لمباراة فريقه ضد الأهلى.

هذا وقد حسم الأهلى لقب بطولة الدورى الممتاز المصري لصالحه قبل 4 أسابيع من نهايةالدوري محرزا لقبه رقم 39 فى تاريخه بينما يحتل الزمالك الرتبة الثالثة خلف مصري المقاصة المحتل للرتبة الثانية. وتأتي هذه المباراة أيضا بعد تأهل الأهلي لدوري الربع من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية والإقصاء المر للزمالك من المسابقة نفسها.

موعد ومكان قمة الأهلي والزمالك موعد ومكان قمة الأهلي والزمالك 100 100 % Awesome تقييمكم للمقال

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