أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني أنه ضم نجم المنتخب الكولومبي ونادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، خاميس رودريغيز، على سبيل الإعارة لددة موسمين، مع امكانية ضمه بشكل نهائي بعد ذلك.

وقال ادي بايرن ميونيخ في بيان له: «أتم بايرن ميونيخ التعاقد رسميا مع اللاعب خاميس رودريغيز بنظام الإعارة عامين من ريال مدريد».

وسيدافع خاميس رودريغيز، البالغ من العمر 25 عاما، والمتوج بلقب هداف كأس العالم 2014 في البرازيل بستة أهداف، عن ألوان البايرن حتى 30 يونيو 2019. وسيلعب مرة أخرى تحت إشراف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سبق أن دربه في نادي ريال مدريد.

نجم ريال مدريد ينتقل إلى البايرن نجم ريال مدريد ينتقل إلى البايرن 100 100 % Awesome تقييمكم للمقال

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