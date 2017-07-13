أصدرت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، حكمها على حسام البدري، مدرب فريق الأهلي المصري القاضي بتغريمه 10 آلاف دولار وتوقيفه لمباراة واحدة. وحسب اللجنة فهذه العقوبة بسبب مغادرة حسام البدري الندوة الصحفية التي عقبت مباراة الوداد المغربي والأهلي المصري بالمغرب، برسم الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة عصبة أبطال افريقيا، وعند عودته للندوة قام المدرب نفسه بإبعاد ميكروفون قناة بي ان سبورت القطرية.

ولن يستطيع حسام البدري قيادة الأهلي خلال مباراة الذهاب لمواجهة الترجي التونسي في دور الربع من عصبة أبطال افريقيا.

الكاف يصدر عقوبته في حق مدرب الأهلي الكاف يصدر عقوبته في حق مدرب الأهلي 100 100 % Awesome تقييمكم للمقال

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