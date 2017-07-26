16 فريقا يشكلون فرق القسم الأول من البطولة المغربية سيتنافسون على اللقب، و بعد نزول فريقي النادي القنيطري وشباب قصبة تادلة في الموسم الماضي إلى القسم الثاني، سيعرف موسم 2017-2018 انضمام كل من سريع واد زم والراسينغ البيضاوي إلى المنافسة بعد تحقيقهما للصعود. وحسب القرعة التي أجريت يوم 26 غشت 2017 فبرنامج البطولة أسفر عن لعب مباراة الديربي البيضاوي في الدورة العاشرة ذهابا والخامسة والعشرون إيابا. وفيما يلي لائحة فرق القسم الأول من البطولة المغربية المتنافسة على لقب بطل موسم 2017-2018.

الوداد الرياضي، اتحاد طنجة، الرجاء الرياضي، الجيش الملكي، ،الفتح الرباطي، المغرب التطواني، نهضة بركان، حسنية أكادير، أولمبيك اسفي، شباب الحسيمة، أولمبيك خريبكة، الدفاع الحسني الجديدي، الكوكب المراكشي، شباب أطلس خنيفرة، سريع واد زم، الراسينغ البضاوي.

وفيما يلي برنامج البطولة لموسم 2017-2018

الدورة 1:

أولمبيك خريبكة ـ الرجاء الرياضي

الراسينغ البيضاوي ـ الكوكب المراكشي

النهضة البركانية ـ إتحاد طنجة

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شباب الريف الحسيمي ـ حسنية أكادير

المغرب التطواني ـ أولمبيك آسفي

الدفاع الحسني الجديدي ـ شباب أطلس خنيفرة

الوداد الرياضي ـ الفتح الرباطي

الجيش الملكي سريع واد زم

الدورة 2:

الرجاء الرياضي ـ الجيش الملكي

الكوكب المراكشي ـ أولمبيك خريبكة

إتحاد طنجة ـ الراسينغ البيضاوي

حسنية أكادير ـ نهضة بركان

أولمبيك آسفي ـ شباب الريف الحسيمي

شباب أطلس خنيفرة ـ المغرب التطواني

الفتح الرياضي ـ الدفاع الحسني الجديدي

سريع واد زم ـ الوداد الرياضي

الدورة 3:

الرجاء الرياضي ـ الكوكب المراكشي

أولمبيك خريبكة ـ إتحاد طنجة

الراسينغ البيضاوي ـ حسنية أكادير

نهضة بركان ـ أولمبيك آسفي

شباب الريف الحسيمي ـ شباب قصبة تادلة

المغرب التطواني ـ الفتح الرياضي

الدفاع الحسني الجديدي ـ سريع واد زم

الجيش الملكي ـ الوداد الرياضي

الدورة 4:

الكوكب المراكشي ـ الجيش الملكي

إتحاد طنجة ـ الرجاء الرياضي

حسنية أكاديرـ أولمبيك خريبكة

أولمبيك آسفي ـ الراسينغ البيضاوي

شباب أطلس خنيفرة ـ النهضة البركانية

الفتح الرياضي ـ شباب الريف الحسيمي

سريع واد زم ـ المغرب التطواني

الوداد الرياضي ـ الدفاع الحسني الجديدي

الدورة 5 :

الكوكب المراكشي ـ الجيش الملكي

إتحاد طنجة ـ الرجاء الرياضي

الحسنية ـ أولمبيك خريبكة

أولمبيك آسفي ـ الراسينغ البيضاوي

شباب أطلس خنيفرة ـ النهضة البركانية

الفتح الرياضي ـ شباب الريف الحسيمي

سريع واد زم ـ المغرب التطواني

الوداد الرياضي ـ الدفاع الحسني الجديدي

الدورة 6:

إتحاد طنجة ـ الجيش الملكي

الحسنية ـ الكوكب المراكشي

أولمبيك آسفي ـ الرجاء الرياضي

شباب أطلس خنيفرة ـ أولمبيك خريبكة

الفتح الرياضي ـ الراسينغ البيضاوي

سريع واد زم ـ النهضة البركانية

الوداد الرياضي ـ شباب الريف الحسيمي

الدفاع الحسني الجديدي ـ المغرب التطواني

الدورة 7 :

إتحاد طنجة ـ الحسنية

الكوكب المراكشي ـ أولمبيك آسفي

الرجاء ـ شباب أطلس خنيفرة

أولمبيك خريبكة ـ الفتح الرياضي

الراسينغ البيضاوي ـ سريع واد زم

النهضة البركانية ـ الوداد الرياضي

شباب الريف الحسيمي ـ الدفاع الجديدي

الجيش الملكي ـ المغرب التطواني

الدورة 8 :

الحسنية ـ الجيش الملكي

أولمبيك اسفي ـ إتحاد طنجة

شباب أطلس خنيفرة ـ الكوكب

الفتح الرياضي ـ الرجاء الرياضي

سريع واد زم ـ أولمبيك خريبكة

الوداد الرياضي ـ الراسينغ البيضاوي

الدفاع الجديدي ـ النهضة البركانية

المغرب التطواني ـ شباب الريف الحسيمي

الدورة 9 :

الحسنية ـ أولمبيك آسفي

إتحاد طنجة ـ شباب أطلس خنيفرة

الكوكب المراكشي ـ الفتح الرياضي

الرجاء الرياضي ـ سريع واد زم

أولمبيك خريبكة ـ الوداد الرياضي

الراسينغ البيضاوي ـ الدفاع الجديدي

النهضة البركانية ـ المغرب التطواني

الجيش الملكي ـ شباب الريف الحسيمي

الدورة 10 :

أولمبيك آسفي ـ الجيش

شباب أطلس خنيفرة ـ الحسنية

الفتح ـ إتحاد طنجة

سريع واد زم ـ الكوكب

الوداد الرياضي ـ الرجاء الرياضي

الدفاع الجديدي ـ أولمبيك خريبكة

المغرب التطواني ـ الراسينغ البيضاوي

شباب الريف الحسيمي ـ النهضة البركانية

الدورة 11 :

أولمبيك آسفي ـ شباب أطلس خنيفرة

الحسنية ـ الفتح الرياضي

إتحاد طنجة ـ سريع واد زم

الكوكب ـ الوداد الرياضي

الرجاء الرياضي ـ الدفاع الجديدي

أولمبيك خريبكة ـ المغرب التطواني

الراسينغ البيضاوي ـ شباب الريف الحسيمي

الجيش ـ النهضة البركانية

الدورة 12:

شباب أطلس خنيفرة ـ الجيش

الفتح الرياضي ـ آسفي

سريع واد زم ـ الحسنية

الوداد الرياضي ـ إتحاد طنجة

الدفاع الجديدي ـ الكوكب

المغرب التطواني ـ الرجاء الرياضي

شباب الريف الحسيمي ـ أولمبيك خريبكة

النهضة البركانية ـ الراسينغ البيضاوي

الدورة 13:

شباب أطلس خنيفرة ـ الفتح الرياضي

أولمبيك آسفي ـ سريع واد زم

الحسنية ـ الوداد الرياضي

إتحاد طنجة ـ الدفاع الجديدي

الكوكب ـ المغرب التطواني

الرجاء الرياضي ـ شباب الريف الحسيمي

أولمبيك خريبكة ـ النهضة البركانية

الجيش ـ الراسينغ البيضاوي

الدورة 14:

الجيش ـ الفتح الرياضي

سريع واد زم ـ شباب أطلس خنيفرة

الوداد الرياضي ـ آسفي

الدفاع الجديدي ـ الحسنية

المغرب التطواني ـ إتحاد طنجة

شباب الحسيمة ـ الكوكب

نهضة بركان ـ الرجاء الرياضي

الراسينغ البيضاوي ـ أولمبيك خريبكة

الدورة 15 :

الفتح الرياضي ـ سريع واد زم

شباب أطلس خنيفرة ـ الوداد الرياضي

أولمبيك آسفي ـ الدفاع الجديدي

الحسنية ـ المغرب التطواني

إتحاد طنجة ـ شباب الريف الحسيمي

الكوكب ـ النهضة البركانية

الرجاء الرياضي ـ الراسينغ البيضاوي

أولمبيك خريبكة ـ الجيش